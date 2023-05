Festnahme Eltern in Wien nach Misshandlungsvorwürfen festgenommen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Die gewalttätigen Eltern wurden in Justizanstalt Josefstadt gebracht Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Werbung

A uf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien sind am Samstagabend ein 53-jähriger Mann und seine um ein Jahr jüngere Ehefrau in Wien-Döbling unter dem Vorwurf fortgesetzter Gewaltausübung festgenommen worden. Sie sollen ihre Tochter, die bis zuletzt bei ihnen gelebt hatte, jahrelang misshandelt haben, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit. Die 23-jährige Frau hatte zuvor die Eltern auf einer Polizeiinspektion zur Anzeige gebracht.