Missbrauch Ermittlungen gegen Betreuer in oö. Behinderteneinrichtung

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Behörden ermitteln gegen Betreuer in oö. Behinderteneinrichtung Foto: APA/THEMENBILD

I n einer Behinderteneinrichtung in Oberösterreich dürfte sich ein Betreuer an drei Frauen vergriffen haben. Der Mann wurde offenbar bereits entlassen. Die Staatsanwaltschaft Wels hat Ermittlungen aufgenommen, bestätigte diese am Samstag der APA einen Bericht in der "Kronen Zeitung".