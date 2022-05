Ermittlungen Innenministerium wird in U-Ausschuss beleuchtet

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ex-BMI-Kabinettschef Kloibmüller muss im U-Ausschuss Chats erklären. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

V orgänge im Innenministerium - von Postenbesetzungen bis zu den Ibiza-Ermittlungen - werden in dieser Woche im ÖVP-Untersuchungsausschuss vorrangig beleuchtet. Im Fokus der Befragungen werden dabei vor allem die sichergestellten Handy-Chats des ehemaligen Kabinettschefs Michael Kloibmüller stehen, der am Dienstag als Auskunftsperson geladen ist. Vor ihm an der Reihe ist der ehemalige Direktor des Bundeskriminalamts Franz Lang.