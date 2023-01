Ermittlungen laufen 74-Jähriger tot in Haus in Wien-Donaustadt aufgefunden

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Das Opfer wies Verletzungen im Kopf- und Brustbereich auf Foto: APA

E in 74-Jähriger ist am Neujahrstag kurz vor 12.00 Uhr tot in seinem Haus in Wien-Donaustadt aufgefunden worden. Der Mann wies tödliche Verletzungen im Kopf- und Brustbereich auf, was auf Fremdverschulden hindeute, hieß es vonseiten der Landespolizeidirektion. Die Spurensicherung war am Sonntagabend noch in Gange, nähere Hintergründe waren zu diesem Zeitpunkt noch unklar.