Ermittlungen Rechtsextreme suchen Ute Bock Haus in Wien heim

Karner: Tat nicht tolerierbar Foto: APA/THEMENBILD

R echtsextreme haben am Sonntag das Ute-Bock-Haus in Wien-Favoriten heimgesucht. Sie befestigten vom Dach herab ein Banner mit fremdenfeindlicher Botschaft an der Fassade, wie "heute.at" berichtete.