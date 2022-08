Ermittlungen Tiroler Kleinflugzeug-Absturz: Ursache bis Wochenende fix

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Das Kleinflugzeug war am Sonntag auf das Wohnhaus-Dach abgestürzt. Foto: APA/ZEITUNGSFOTO.AT/LIEBL DANIEL

D ie Ursache für den Absturz eines Kleinflugzeuges auf ein Haus in der Tiroler Gemeinde Höfen (Bezirk Reutte) soll bis Ende der Woche feststehen. Dies teilte das Land am Dienstag auf APA-Anfrage mit. Ein Gutachten, das sich mit der Unfallursache sowie mit möglichen künftigen Sicherungsmaßnahmen beschäftigt, sei derzeit in Ausarbeitung. Bis dahin wurde vom Betreiber der Flugplatz für Motorflugzeuge gesperrt, hieß es.