Ermittlungen Toter Bub in Tirol: Weiter keine heiße Spur zum Räuber

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Nahe der Promenade war der Bub tot in der Ache gefunden worden. Foto: APA/GEORG KÖCHLER/ZOOM TIROL

I m Fall eines sechsjährigen Buben, der Sonntagfrüh im Zuge einer Suchaktion tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden war, gibt es vorerst weiter keine heiße Spur zu dem Täter, der den Vater des Kindes zuvor mit einer Flasche bewusstlos geschlagen hatte. Dies sagte LKA-Leiterin Katja Tersch zur APA am Dienstag. Man konzentriere sich derzeit auf die Auswertung der Spuren sowie auf mögliche "Erkenntnisgewinne" durch Hinweise aus der Bevölkerung.