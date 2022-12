Ermittlungen Unbekannte warfen in Tirol Stein von Autobahnbrücke auf Pkw

Die Polizei ermittelt nach einem Steinwurf auf ein Auto. Foto: APA/THEMENBILD

U nbekannte Täter haben am Freitagabend in Terfens (Bez. Innsbruck-Land) offenbar einen Stein von einer Autobahnbrücke auf ein Fahrzeug fallen gelassen. Getroffen wurde der Pkw eines 21-Jährigen, in seinem Sichtbereich entstand ein etwa fünf mal sieben Zentimeter großes Loch. Der Lenker blieb unverletzt, informierte die Polizei.