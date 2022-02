Grazer Mord-Verdächtiger könnte auch in Zürich getötet haben

Seitens der Staatsanwaltschaft Graz wurde am Montag bestätigt, dass diese Anhaltspunkte auf denselben Täter in Graz und Zürich nun überprüft werden. Die Zusammenarbeit der beiden Behörden wurde aufgenommen, sagte Sprecher Christian Kroschl auf APA-Nachfrage. Ob wirklich ein Zusammenhang hergestellt werden kann, sei noch "Gegenstand der Ermittlungen".

Der 23-jährige Rumäne war am Abend des 6. Februar mit der Frau in ihre Wohnung gegangen. Dort soll er sie mit unzähligen Stichen mit einer Schere getötet haben, ehe er ein Feuer legte. Gegenüber den Ermittlern gab er an, dass er sich mit dem Brand selbst töten wollte, doch dann verließ er die Wohnung. Die Flammen gingen wieder von selber aus. Ein Nachbar bemerkte aber Montagfrüh den Qualm und rief die Einsatzkräfte. Diese entdeckten dann die Leiche der Frau.

Rasch war klar, dass es sich um eine Gewalttat gehandelt hat. Die Obduktion ergab, dass die Frau an inneren Blutungen aufgrund der zahlreichen Stiche gestorben ist. Nur Stunden später wurde der 23-jährige Verdächtige festgenommen. An seiner Kleidung befand sich offenbar Blut. Bei den Vernehmungen gestand er, die 41-Jährige getötet zu haben. Sein Motiv: "Hass auf Frauen". Er sitzt in Graz in Untersuchungshaft.