Weniger Rindfleischkonsum besser für Mensch und Umwelt .

Wer gesünder leben und dabei die Umwelt schützen will, sollte weniger Rindfleisch essen: Ein Umstieg auf alternative Eiweißquellen könnte die Zahl der ernährungsbedingten Todesfälle weltweit um bis zu 2,4 Prozent senken, heißt es in einer neuen Untersuchung der Oxford Martin School für das Weltwirtschaftsforum (WEF). In wohlhabenden Ländern wären es sogar bis zu fünf Prozent.