Werner Kogler glaubt an Comeback der Grünen .

Die Grünen biegen in ihrem Erneuerungsprozess in die Zielgerade ein: Ende September findet ein letzter thematischer Zukunftskongress statt, Mitte November sollen bei einem Bundeskongress personelle Weichenstellungen folgen. Dass seine Partei nun für viele Jahre am Boden liege, wie manche meinten, glaubt Werner Kogler nicht: "Wir werden sehr kräftig und lebendig wieder auferstehen."