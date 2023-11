Erneut schwere Unwetter in der Toskana

Mehrere Viertel der Stadt Prato nördlich von Florenz waren ohne Trinkwasser, die Einwohner mussten per Lkw mit Wasser versorgt werden. Bei den Unwettern waren am Freitag sieben Personen ums Leben gekommen, darunter einige Senioren.

In der Toskana sei seit 50 Jahren in einem derart kurzen Zeitraum nicht so viel Regen gefallen wie jetzt, erklärte Regionalpräsident Giani. Seit 1966 habe es nicht mehr so viel geregnet. Hunderte Angehörige von Rettungseinheiten sowie Freiwillige standen im Einsatz, um die Straßen der betroffenen Gemeinden von Schlamm und Geröll freizuschaufeln. Wasserpumpen waren im Dauereinsatz. Giani bezifferte die Unwetterschäden auf eine halben Milliarde Euro.

Auch in anderen italienischen Regionen kam es wegen der Unwetter zu Problemen. Der Pegel des Po stieg weiter an und überschwemmte mehrere hundert Hektar Felder in der Gegend der Stadt Mantua. Die Situation entlang Italiens längstem Fluss wird von den Behörden ständig beobachtet.

Von den Unwettern wurde auch die norditalienische Region Venetien schwer getroffen, ebenso die Emilia Romagna und die Lombardei. In der Emilia Romagna war es bereits im Mai zu verheerenden Unwettern mit 15 Todesopfern und Schäden in Milliardenhöhe gekommen. Auch in der Hauptstadt Rom gab es am Sonntag heftige Niederschläge.

Die Schlechtwetterfront soll auch in den nächsten Tagen anhalten. Die Gemeinde Venedig schaltete am Sonntag zum zweiten Mal binnen einer Woche das Dammsystem MOSE ein, um das Stadtzentrum vor Hochwasser zu schützen. Auch auf Sizilien sanken die Temperaturen. Auf dem Vulkan Ätna fiel Schnee.

Die Regierung in Rom rief wegen der Unwetter am Freitag den Notstand aus. Dadurch wurden fünf Millionen Euro für erste Hilfsmaßnahmen locker gemacht, teilte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit. Sie sprach der von den Unwettern betroffenen Bevölkerung ihre Anteilnahme aus.

Auch Papst Franziskus drückte beim Angelus-Gebet am Sonntag den Opfern der schweren Niederschläge in verschiedenen Regionen Italiens seine Nähe aus. Er dankte den Rettungsmannschaften, die für die betroffene Bevölkerung im Einsatz sind.