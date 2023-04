Militär Erneute Kämpfe trotz verlängerter Feuerpause im Sudan

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Waffen sollen schweigen Foto: APA/Reuters/dpa

Werbung

D ie Kämpfe zwischen den Konfliktparteien im Sudan sind trotz einer vereinbarten Feuerpause nach kurzer Zeit wieder aufgeflammt. Augenzeugen berichteten am Donnerstag, in der sudanesischen Hauptstadt Khartum und in den nahe gelegenen Städten Omdurman und Bahri seien Luftangriffe und Flakbeschuss zu hören. Die Armee und die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) hatten zuvor am Donnerstag eine Verlängerung der Feuerpause um 72 Stunden ab Mitternacht angekündigt.