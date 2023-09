Weltmeisterschaft Erneuter Sprint-Sieg für Martin - Binder in Motegi Zweiter

Martin feierte auch Sprintsieg in Motegi Foto: APA/sda

J orge Martin ist derzeit der beste "Sprinter" im Feld der MotoGP-Fahrer. Der Spanier gewann am Samstag das Rennen über die verkürzte Distanz auch im Rahmen des Grand Prix von Japan in Motegi. Ducati-Fahrer Martin siegte zum dritten Mal in Folge, zum fünften Mal insgesamt. Hinter dem aus der Pole-Position gestarteten Madrilenen erreichten der Südafrikaner Brad Binder auf KTM und der Italiener Francesco Bagnaia ebenfalls auf Ducati das Ziel.