Eröffnung Salzburger Festspiele starten mit dem "Jedermann"

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Bald schallt es wieder "Jedermann" über den Salzburger Domplatz Foto: APA

D ie Salzburger Festspiele starten am Montag traditionell wieder mit dem "Jedermann" in ihre Ausgabe 2022. In der Inszenierung von Michael Sturminger sind wie im Vorjahr Lars Eidinger als reicher Mann und Verena Altenberger als Buhlschaft zu erleben. Der Festspielklassiker von Hugo von Hofmannsthal läutet auch die Ouverture spirituelle ein, die heuer unter dem Motto "Sacrificium" steht. Sie bereitet mit Konzerten den eigentlichen Festspielen den Boden.