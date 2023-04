Landtag Erste Sitzung des neuen Kärntner Landtages eröffnet

Hier nehmen am Donnerstag die neu gewählten Abgeordneten Platz Foto: APA/THEMENBILD

D er am 5. März neu gewählte Kärntner Landtag ist am Donnerstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Die Sitzung hat unter großem Medieninteresse begonnen, unter Vorsitz des "an Jahren ältesten Mitgliedes" des Landtages, Karl Markut (Team Kärnten), wurden die 36 Mitglieder des Landtages angelobt.