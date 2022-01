Erste Speed-Rennen am Matterhorn schon nächsten Winter

Die ersten Speed-Weltcuprennen in zwei Ländern am Matterhorn in der Region Zermatt/Cervinia finden schon nächsten Winter erstmals statt. Die FIS nahm die Rennen in den Kalender auf, wie der Schweizer Skiverband am Freitag bekannt gab. Vier Speedrennen sollen demnach gefahren werden - je zwei Abfahrten für Frauen und Männer. Die Rennen werden im Spätherbst (Ende Oktober/Anfang November) nach dem traditionellen Saisonauftakt der Techniker in Sölden stattfinden.