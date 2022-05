Erste Startreihe in Monaco ganz in Rot - Leclerc vor Sainz

Werbung

"Ich bin so unglaublich glücklich. Ich wusste, dass das Auto das Tempo hatte. Ich wusste einfach, ich muss den Job machen", sagte Leclerc, der am Schluss 0,225 Sekunden vor dem Spanier Sainz lag. "Wir sind in einer tollen Position. Wir werden tun, was wir können", meinte der Zweitplatzierte, der Ferrari die Kontrolle über die erste Startreihe sicherte.

Die letzte schnelle Runde von Sainz und Verstappen, die sich beide Chancen auf Platz eins ausgerechnet hatten, wurde allerdings durch einen Patzer von Perez ruiniert. Der Mexikaner rutschte kurz vor dem Ende in die Leitplanken vor dem Tunnel und sorgte für einen Abbruch 30 Sekunden vor dem regulären Ende.

"Max war zum Zeitpunkt, wo dieser Zwischenfall gekommen ist, drei Zehntel vorne. Sein Schwachpunkt war Kurve 1, das war jetzt gelöst. Das heißt, wir waren auf Augenhöhe mit Leclerc", ärgerte sich Red-Bull-Berater Helmut Marko im ORF-Interview. Gröbere Schäden am Wagen von Perez vermutete der Steirer nicht. "Ich gehe davon aus, dass es eine normale Reparatur sein wird."

Rekordweltmeister Lewis Hamilton schaffte es im Mercedes nur auf den achten Rang, Teamkollege George Russell war Sechster. Fernando Alonso landete als Siebenter im Alpine-Rennwagen wie auch Sebastian Vettel im Aston Martin als Neunter ebenfalls in den Top Ten.

In der WM-Wertung liegt Titelverteidiger Verstappen nur sechs Punkte vor Leclerc in Führung. Der Ferrari-Pilot war bisher der bessere der beiden im Qualifying, konnte er doch schon vier Mal von der Pole Position loslegen, Verstappen dagegen nur ein Mal. Auf dem engen Stadtkurs in Monaco ist die Pole ein großer Vorteil, denn Überholmöglichkeiten gibt es auf der kürzesten Rennstrecke im aktuellen Formel 1-Kalender praktisch keine.

Leclerc holte sich die Pole Position in seiner Heimat zum zweiten Mal in Folge. Im Vorjahr hatte er den Platz ganz vorne in der Startaufstellung aber nicht nutzen können. Ein Getriebeschaden, herrührend von einem Unfall tags zuvor im Qualifying, zwang ihn schon vor Beginn des Rennens zur Aufgabe.

Start des Rennens ist am Sonntag, 15.00 Uhr (live ORF 1 und Sky). Vereinzelte Gewitter sind in der Region angesagt.