Brände Erster großer Waldbrand 2023 in Spanien vorerst gestoppt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Seit Donnerstag wütendes Feuer ist noch nicht unter Kontrolle Foto: APA/dpa

D er erste große Waldbrand des Jahres in Spanien ist vorerst gestoppt. Seit Samstag breiten sich die Flammen an der Grenze der Regionen Valencia und Aragonien im Osten des Landes nicht mehr aus, wie der staatliche Fernsehsender RTVE am Sonntag unter Berufung auf die Behörden berichtete. Das seit Donnerstag wütende Feuer sei allerdings noch nicht unter Kontrolle, wurde betont. Bisher zerstörte es circa 4.000 Hektar. Das entspricht einer Fläche von etwa 5.500 Fußballfeldern.