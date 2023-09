Tennis Erster Toursieg für US-Tennistalent Krueger in Osaka

Ashlyn Krueger krönt eine überragende Woche Foto: APA/sda

Werbung

D ie US-Amerikanerin Ashlyn Krueger hat ihr erstes Tennisturnier auf der WTA-Tour gewonnen. Die 19-Jährige besiegte am Sonntag im Finale von Osaka die topgesetzte Chinesin Zhu Lin 6:3,7:6(6). Krueger, die in der Weltrangliste rund 50 Plätze gutmachen und um Position 75 landen wird, bestritt in Osaka ihr erst elftes WTA-Turnier. In San Diego holte sich indes Barbora Krejcikova aus Tschechien den Titel durch einen 6:4,2:6,6:4-Sieg über Sofia Kenin aus den USA.