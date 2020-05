Nascar-Comeback ohne Zuschauer .

Die wichtigste Motorsport-Serie in den USA hat am Sonntag nach der Corona-Pause ihr Comeback gegeben. Beim ersten Nascar-Bewerb nach zehn Wochen Unterbrechung holte Kevin Harvick in einem Geisterrennen ohne Zuschauer den 50. Sieg seiner Karriere in der höchsten Klasse.