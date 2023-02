Es soll nur eine(n) geben Rendi-Wagner lehnt SPÖ-Doppelspitze erneut ab

An der SPÖ-Spitze soll es nur eine(n) geben Foto: APA/ROBERT JAEGER

S PÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner spricht sich erneut gegen eine Doppelspitze in der Partei aus. "Die oder der Parteivorsitzende sollte bei einer Wahl auch Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat sein", sagte sie am Sonntag in der "Krone". Zuletzt hatte sich der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) für ein breiteres Team an der SPÖ-Spitze ausgesprochen - als Forderung nach einer Doppelspitze mit Hans-Peter Doskozil wollte er dies allerdings nicht verstanden wissen.