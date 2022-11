Weltklimakonferenz EU erhöht Druck bei COP27 - Abbruch der Gespräche möglich

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

EU-Chefverhandler Frans Timmermans, Foto: APA/AFP

D ie Europäische Union hat den Druck beim zähen Ringen um ein erfolgreichen Abschluss der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten Samstag früh deutlich erhöht. Der Chefverhandler und Leiter der EU-Klimapolitik, Frans Timmermans, sagte in einem eilig einberufenen Pressestatement: "Wir haben lieber keinen Deal, als einen schlechten." Er habe die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben und sei optimistisch, dass es am Samstag noch zu einer Einigung der Unterhändler kommen könnte.