Brüssel EU-Gipfel: Beitrittskandidatenstatus für Ukraine und Moldau

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Historischer EU-Gipfel für Ukraine und Moldau Foto: APA/dpa/Reuters

D er EU-Gipfel in Brüssel hat am Donnerstag der Ukraine und Moldau offiziellen EU-Beitrittskandidatenstatus verliehen. Dies teilten mehrere Regierungschefs auf Twitter mit. Seitens der EU war von einer "historischen Entscheidung" die Rede. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach via dem Kurznachrichtendienst ebenfalls von einem einzigartigen und historischen Moment in den bilateralen Beziehungen. "Die Zukunft der Ukraine ist in der EU", twitterte Selenskyj.