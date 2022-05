EU-Sondergipfel EU-Gipfel einigte sich auf Öl-Embargo gegen Russland

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

EU berät bei Sondergipfel über Folgen des Ukraine-Kriegs Foto: APA/THEMENBILD

D ie EU hat sich auf ein sechstes Sanktionspaket einschließlich des seit Wochen umstrittenen Öl-Embargos gegen Russland verständigt. Dies teilte EU-Ratspräsident am späten Montagabend nach Beratungen beim EU-Sondergipfel in Brüssel auf Twitter mit. "Einigkeit. Einigung auf ein Verbot des Exports von russischem Öl in die EU", schrieb Michel. Das Embargo betreffe "sofort" mehr als zwei Drittel aller Ölimporte aus Russland.