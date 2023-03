EU EU-Gipfel mit UNO-Chef zu Klima, Ukraine und Wirtschaft

D ie 27 EU-Staats- und Regierungschef, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), kommen am Donnerstag und Freitag in Brüssel zu einem regulären Gipfeltreffen zusammen. Der Gipfel beginnt am Donnerstagmittag mit einer gemeinsamen Arbeitssitzung mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres unter anderem zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Guterres appellierte an die EU-Länder, beim Kampf gegen den Klimawandel eine Führungsrolle einzunehmen.