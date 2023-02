EU EU-Gipfel zu Migration und Ukraine - Selenskyj erwartet

D ie 27 EU-Staats- und Regierungschefs treffen am Donnerstag und Freitag in Brüssel zu einem Sondergipfel zusammen. Als Gast wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet. Es wird angenommen, dass er die Teilnehmer um mehr Waffen zur Bekämpfung Russlands bitten wird. Auch dürfte Selenskyi darauf dringen, einen EU-Beitritt der Ukraine voranzutreiben. Angesichts der hohen Asylantragszahlen wird der EU-Gipfel außerdem Migration in den Mittelpunkt rücken.