Breton ließ offen, ob er Dosen für eine Erst- oder auch Zweitimpfung meint. In der EU haben derzeit im Schnitt gut 20 Prozent der Erwachsenen eine erste Impfdosis erhalten. In den USA haben bereits die Hälfte der Erwachsenen mindestens eine Corona-Impfdosis erhalten. In Österreich haben 20,1 Prozent der Bevölkerung die erste Dosis erhalten. 8,2 Prozent sind bereits voll immunisiert.

Mit gut 50 eigenen Produktionsstätten für Vakzine sei Europa inzwischen "der größte Produzent weltweit nach den Vereinigten Staaten", betonte der französische Kommissar. Skeptisch äußerte sich Breton zu einer schnellen Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V. Dafür fehlten noch "wichtige Daten", betonte er. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft derzeit die Zulassung.