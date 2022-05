Politik EU-Parlament fordert Sanktionen gegen Kneissl und Schröder

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Ex-Außenministerin sitzt weiterhin im Aufsichtsrat von Rosneft Foto: APA/dpa

D as EU-Parlament hat den Druck auf ehemalige Politiker, die trotz des Kriegs in der Ukraine für russische Konzerne tätig sind, erhöht. Eine große Mehrheit der EU-Abgeordneten sprach sich für EU-Sanktionen gegen Ex-Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und den deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schröder aus. Der Grund sei die anhaltende Tätigkeit der beiden für russische Staatsunternehmen wie den Energiekonzern Rosneft, heißt es in einer am Donnerstag in Brüssel angenommen Resolution.