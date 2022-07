Abstimmung EU-Parlament für Atomkraft als "grüne" Investition

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Atomkraft möglicherweise vor "grüner" Einstufung Foto: APA/AFP

D as EU-Parlament hat gegen die Einstufung von Gas und Atomkraft unter gewissen Bedingungen als klimafreundliche Investition keinen Einspruch erhoben. Von den anwesenden EU-Abgeordneten votierten am Mittwoch in Straßburg 328 gegen das Vorhaben, die sogenannte Taxonomie zu blockieren. 278 stimmten dafür und 33 enthielten sich. Damit dürfte die Regelung mit Anfang 2023 inkrafttreten. Österreich hatte in diesem Fall eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) angekündigt.