Vilimsky: "Habe Juncker nicht zu einem Säufer ernannt" .

Der Delegationsleiter der FPÖ im EU-Parlament Harald Vilimsky hat seine Kritik an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker neuerlich bekräftigt, wobei er in der Tageszeitung "Österreich" (Dienstag) betonte, Juncker "nicht zu einem Säufer ernannt" zu haben. "Was mich so stört an der Person Juncker, ist die Art seines Auftritts".