EU-Ratschef bei Nehammer: Ukraine im Fokus

In Fragen der Ukraine ist Österreich im Gegensatz zu anderen EU-Staaten gegen einen Stopp der Inbetriebnahme der russischen Gaspipeline Nord Stream 2 als mögliche Wirtschaftssanktion gegen Moskau, falls russische Truppen in der Ukraine einmarschieren. Michel kommt aus Bratislava, wo er am Mittwoch ebenfalls einen offiziellen Besuch absolviert. Der EU-Ratspräsident hatte Wien zuletzt nach dem islamistischen Terroranschlag im November 2020 besucht. Sollte Russland die Ukraine angreifen, gilt die Einberufung eines EU-Sondergipfels als sicher.