EU-Sondertreffen Frankreich im Flüchtlingsstreit hart gegenüber Italien

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin zeigt Härte gegen Rom Foto: APA/AFP

I m Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen in der EU zeichnet sich keine Lösung ab. Frankreich blieb am Freitag bei einem Sondertreffen der europäischen Innenminister hart gegenüber Rom. Solange die rechtsgerichtete italienische Regierung die Häfen nicht für Rettungsschiffe öffne, werde Frankreich nicht wie zugesagt Tausende Migranten von Italien übernehmen, sagte der französische Innenminister Gérald Darmanin in Brüssel.