Van der Bellen ruft zur Stimmabgabe auf .

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ruft zur Teilnahme an der EU-Wahl am Sonntag auf. "Ich glaube fest daran, dass unser Wohl in einem starken, gemeinsamen Europa liegt", sagt er in einer Videobotschaft, die am Mittwochabend auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde. "Bitte entscheiden Sie mit und gehen Sie zur Wahl", appelliert Van der Bellen.