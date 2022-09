Ukraine-Krieg EU will Russland-Sanktionen verschärfen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

EU-Außenbeauftragter Josep Borrell gibt Marschroute vor Foto: APA/Reuters/dpa

D ie EU will als Reaktion auf die Teilmobilmachung ihre Sanktionen gegen Russland verschärfen. Darauf haben sich die Außenminister der 27 EU-Mitgliedsstaaten am Rande der UN-Vollversammlung in New York geeinigt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, die Staaten hätten die politische Entscheidung getroffen, neue sektorspezifische und individuelle Maßnahmen zu ergreifen. Außerdem werde die EU die Ukraine weiterhin mit mehr Waffen unterstützen.