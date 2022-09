Telekommunikation EuGH kippt Vorratsdatenspeicherung in Deutschland

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

EuGH stärkt Datenschutz in Deutschland Foto: APA/Reuters/dpa

D er Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die anlasslose Speicherung von Telekommunikationsdaten in Deutschland aufgehoben. Die Luxemburger Richter erklärten die sogenannte Vorratsdatenspeicherung in einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung für nicht vereinbar mit europäischem Recht. Die Regelung trug Telekommunikationsanbietern auf, Verkehrsdaten ohne Anlass zu speichern und im Bedarfsfall Sicherheitsbehörden zur Verfügung zu stellen.