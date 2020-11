LASK kämpft nach 1:0 in Antwerpen weiter um Aufstieg .

Der LASK hat seine Chancen auf die K.o.-Runde der Fußball-Europa-Leauge mit einem 1:0-Sieg bei Royal Antwerpen am Donnerstag gewahrt. Johannes Eggestein, Ersatz für den in der ersten Hälfte wohl schwerer am Knie verletzten Marko Raguz, erzielte das Goldtor der Linzer (55.), die in einer über weite Strecken zerfahrenen Partie am Ende dezimiert einen verdienten vierten Pflichtspielerfolg en suite feierten.