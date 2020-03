LASK will Spiel gegen ManUnited wie geplant ausrichten .

Der LASK geht "zum aktuellen Zeitpunkt" davon aus, dass das Europa-League-Heimspiel gegen Manchester United wie geplant mit Zuschauern stattfinden kann. Dies gaben die Oberösterreicher am Montagabend in einem Statement gegenüber der APA bekannt. Der Fußball-Bundesligist erwartet für das Hinspiel des Achtelfinales am Donnerstag (18.55 Uhr) ein volles Haus, 14.000 Karten wurden verkauft.