Europa League Salzburg besiegt AS Roma dank Capaldo-Kopfballtor 1:0

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Salzburg holte sich den erhofften Heimsieg Foto: APA/KRUGFOTO

R ed Bull Salzburg hat das Tor zum Achtelfinale der Fußball-Europa-League mit einem Heimsieg gegen AS Roma weit aufgestoßen. Dank eines Treffers von Nicolas Capaldo in der 88. Minute gewann Österreichs Meister am Donnerstag das ersten Duell des Play-offs mit dem italienischen Spitzenclub AS Roma mit 1:0 (0:0). Das Retourspiel steigt nächsten Donnerstag (21.00 Uhr) in Rom.