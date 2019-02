Österreichs Meister gewann das Sechzehntelfinal-Rückspiel gegen Club Brügge am Donnerstag mit 4:0 (3:0) und schaffte nach dem 1:2 in Belgien in der Vorwoche noch sicher den Aufstieg. Xaver Schlager (17.), Patson Daka (29., 43.) und Munas Dabbur (94.) trafen für den Halbfinalisten der Vorsaison.

Die Auslosung des Achtelfinales findet am Freitag (13.00 Uhr) in Nyon statt.