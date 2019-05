SPÖ hält Forderungen von Kurz für "leeres Gerede" .

Scharfe Kritik an den europakritischen Aussagen von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kommt von der SPÖ. "Zwischen der ÖVP und der FPÖ gibt es keinerlei Unterschiede mehr", befand Vizeklubchef Jörg Leichtfried am Dienstag. Bei der Europadebatte im Nationalrat am Mittwoch will Leichtfried vor allem fragen, warum Kurz seine Forderungen nicht in seiner EU-Ratspräsidentschaft umgesetzt hat.