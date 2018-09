Täter von Einbruch in Wiener City in Madrid geschnappt .

Rund zweieinhalb Jahre nach einem für den Täter sehr lukrativen Einbruch in der Wiener Innenstadt ist ein Verdächtiger in Madrid festgenommen worden. Der 39-jährige Mexikaner ist aufgrund eines europäischen Haftbefehles mittlerweile nach Wien gebracht worden und sitzt in Haft, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst am Freitag.