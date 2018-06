Der Bescheid des Amtes stamme vom 4. Juni und erstrecke sich auf in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge, teilte das Ministerium am Mittwoch mit.

Das KBA hatte bei Fahrzeugen des Herstellers Audi bei Messungen unzulässige Abschalteinrichtungen für die Abgasreinigungsanlage festgestellt. Von den genannten Audi-Modellen seien weltweit 60.000 in Betrieb, in Deutschland 33.000, teilte das Ministerium mit. Audi soll nun die unzulässigen Abschalteinrichtungen aus den Fahrzeugen entfernen. Die Emissionstypgenehmigungen für diese Autos sei in Luxemburg erteilt worden. Mit den dortigen Behörden werde das weitere Vorgehen abgestimmt.