Beim Czech Masters in Prag (1 Mio. Euro) spielte der zweifache Saisonsieger Wiesberger am Donnerstag eine starke 67er-Runde und war mit fünf unter Par zunächst ganz im Vorderfeld zu finden. Schwab benötigte für seinen ersten Umlauf 70 Schläge, beide Österreicher hatten am ersten Tag frühe Startzeiten.

Beide legten im Albatross Golf Resort auch auf der zehnten Spielbahn los und spielten die ersten neun Löcher fehlerlos mit fünf Birdies (Wiesberger) bzw. einem Birdie und einem Eagle (Schwab) beeindruckend.

Kurios, dass dann beide bei diesem Turnier der European Tour nach neuerlichen Birdies auf der eins ihren jeweils ersten Schlagverlust auf Loch zwei erlitten. Schwab musste auf dieser Par-4-Bahn sogar ein Doppelbogey hinnehmen. Die Runde endete auch im rot-weiß-roten Gleichklang, nämlich mit jeweils einem weiteren Birdie bzw. Bogey.