Europol Doping-Razzien in sechs Ländern gegen Bahrain-Victorious

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Bahrain-Team im Visier der Dopingfahnder Foto: APA/dpa

D ie europäische Polizeibehörde Europol hat Doping-Ermittlungen im Rahmen der Tour de France bestätigt. In einer Mitteilung am Freitag hieß es, dass zwischen dem 27. und 30. Juni 14 Durchsuchungen in sechs Ländern stattgefunden hatten, drei Personen verhört und Beweismaterial sichergestellt worden sei. Wohnungen von Fahrern und Teammitgliedern in Belgien, Spanien, Kroatien, Italien, Polen und Slowenien wurden durchsucht. Die Leitung hatte die Staatsanwaltschaft Marseille.