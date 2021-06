"Impfen ist wichtig, warum sollte es nicht auch ein leiwandes Erlebnis sein? Wien macht"s möglich", sagte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Samstag und Sonntag starten jeweils um 15 Uhr die Acts, zu hören sind lokale Künstler wie "Pendl", "Flo Gruber" oder "X-Eption".

Für impfwillige Fußballfans gibt es im Wartebereich rechtzeitig zum Anpfiff am Samstag ab 21 Uhr Screens für das Public Viewing des EM-Achtelfinalspiels Österreich gegen Italien. "Egal, ob Österreich am Samstag ins Viertelfinale aufsteigen kann. Künftig werden alle weiteren Spiele der EM übertragen", kündigte Hacker an. Das genaue Line-Up der Konzerte findet sich am Twitter-Account der Stadt Wien unter http://go.apa.at/oaClVukD.