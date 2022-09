Ermittlungen Ex-Kanzler Kurz im ÖVP-U-Ausschuss

Kurz kennt das schon: Befragung im U-Ausschuss Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

A ltkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Mittwoch auf die politische Bühne zurückgekehrt - wenngleich einigermaßen unfreiwillig. Er ist als Auskunftsperson in den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss geladen. Thema werden diverse Postenbesetzungen und Vorgänge in seiner Kanzlerschaft bis hin zur Inseratenaffäre sein. Gleich zu Beginn machte Kurz klar, dass er sich heute "nichts Neues erwartet".