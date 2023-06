Ex-Lustenauer Guenouche unterschreibt bei Austria bis 2026

"Hakim ist ein hochinteressanter Spieler, der in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, was in ihm steckt. Ich bin überzeugt, dass er sich in unserem Umfeld gut weiterentwickeln kann", sagte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner über den Zugang. Guenouche war in den vergangenen beiden Saisonen Stammkraft bei Lustenau. Beim Europacup-Starter aus Wien war links außen aufgrund der schweren Verletzung von Ziad El Sheiwi wieder Handlungsbedarf.

Die Violetten stehen laut Berichten auch vor der Verpflichtung von Rieds Tin Plavotic für die Innenverteidigung.