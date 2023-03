Fußball Ex-Teamgoalie Almer künftig nicht mehr ÖFB-Tormanntrainer

Robert Almer bei einem seiner letzten ÖFB-Trainings mit Heinz Lindner Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

D er frühere ÖFB-Torhüter Robert Almer wird künftig nicht mehr als Tormanntrainer des österreichischen Fußball-Nationalteams tätig sein. Das bestätigte der ÖFB am Dienstag nach den beiden Auftaktspielen der EM-Qualifikation in Linz gegen Aserbaidschan (4:1) und Estland (2:1) in einer Aussendung. Der 39-jährige Steirer wolle sich beruflich neu orientieren. Eine Entscheidung über die Nachfolge soll nächste Woche getroffen werden, sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel der APA.