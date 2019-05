Strache hat schon über 22.000 Vorzugsstimmen .

Der abgetretene Vizekanzler Heinz Christian Strache könnte mit einem guten Vorzugsstimmenergebnis ins EU-Parlament einziehen. Strache hat am Sonntag nämlich am letzten Listenplatz der FPÖ kandidiert und Stand Montagmittag waren in Wien, Niederösterreich und Salzburg bereits mehr als 22.000 Vorzugsstimmen für ihn ausgezählt. Für ein Direktmandat wären 33.000 nötig.